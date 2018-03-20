Водитель автомобиля Pontiac сбил двух школьниц на зебре в Челябинске
ДТП произошло на Доватора.
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ДТП произошло на Доватора.
Водитель наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, сообщают в ГИБДД по Челябинску.
ДТП произошло сегодня, 20 марта, в 14:50 на улице Доватора. 38-летний водитель американского автомобиля сбил 11-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП школьниц увезли в больницу.
В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту ДТП проводится административное расследование.
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