Водитель автомобиля Pontiac сбил двух школьниц на зебре в Челябинске

Водитель наехал на двух несовершеннолетних пешеходов, сообщают в ГИБДД по Челябинску.

ДТП произошло сегодня, 20 марта, в 14:50 на улице Доватора. 38-летний водитель американского автомобиля сбил 11-летних девочек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП школьниц увезли в больницу.