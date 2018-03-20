Мигранты из Шри-Ланки через Петербург пытались пробраться в ЕС

Источник: РИА "Новости"

Двоих жителей Шри-Ланки выдворят из Северной столицы. Мужчины 1994 и 1995 годов рождения приехали в культурную столицу не по музеям ходить. Они намеревались попасть в Европу. Однако планы их нарушили полицейские и сотрудники ФСБ.

— Задержание производилось в целях недопущения незаконного пересечения государственной границы находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами с нарушением миграционных правил и имеющими намерения по незаконному убытию в страны Европейского союза в поисках лучших условий жизни, — рассказали в ведомстве.

Позже Куйбышевский районный суд признал жителей «благословенной земли» виновными в нарушении правил въезда в Россию и нарушении либо режима пребывания в Петербурге. Шриланкийцам назначен штраф. Кроме того, мигранты будут выдворены из России.