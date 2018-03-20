Мигранты из Шри-Ланки через Петербург пытались пробраться в ЕС
Их планы нарушили полицейские и сотрудники ФСБ.
Их планы нарушили полицейские и сотрудники ФСБ.
Двоих жителей
— Задержание производилось в целях недопущения незаконного пересечения государственной границы находящимися на территории Российской Федерации иностранными гражданами с нарушением миграционных правил и имеющими намерения по незаконному убытию в страны Европейского союза в поисках лучших условий жизни, — рассказали в ведомстве.
Позже Куйбышевский районный суд признал жителей «благословенной земли» виновными в нарушении правил въезда в Россию и нарушении либо режима пребывания в Петербурге. Шриланкийцам назначен штраф. Кроме того, мигранты будут выдворены из России.
— Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан, ждут убытия. Как только документы подготовят — они будут депортированы, — пояснили в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.