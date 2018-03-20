В Краснодаре в недостроенном доме обнаружены тела трех человек
Тела трех мужчин, два из которых — с признаками насильственной смерти, были обнаружены 18 марта в недостроенном доме на улице Тенистой.
Тела трех мужчин, два из которых — с признаками насильственной смерти, были обнаружены 18 марта в недостроенном доме на улице Тенистой.
Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Тела 37- и 44-летнего мужчин с
Назначено проведение
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