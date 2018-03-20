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16:33 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре в недостроенном доме обнаружены тела трех человек

Тела трех мужчин, два из которых — с признаками насильственной смерти, были обнаружены 18 марта в недостроенном доме на улице Тенистой.

Источник: Югополис

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Тела 37- и 44-летнего мужчин с колото-резаными ранениями находились в подвальном помещении. Следователь установил, что приблизительная давность наступления смерти мужчин составляет порядка 1 месяца. В одной из комнат обнаружено тело 42-летнего мужчины без определенного места жительства. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала пневмония. Следствие проверит все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующую его смерть ввиду заболевания.

Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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В Краснодаре в недостроенном доме обнаружены тела трех человек
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