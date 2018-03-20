В Краснодаре в недостроенном доме обнаружены тела трех человек

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара краевого управления СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Тела 37- и 44-летнего мужчин с колото-резаными ранениями находились в подвальном помещении. Следователь установил, что приблизительная давность наступления смерти мужчин составляет порядка 1 месяца. В одной из комнат обнаружено тело 42-летнего мужчины без определенного места жительства. Согласно предварительным данным судебно-медицинского исследования, причиной его смерти стала пневмония. Следствие проверит все версии случившегося, в том числе совершение двойного убийства 42-летним мужчиной и последующую его смерть ввиду заболевания.