В Калининграде на главбуха детского сада завели дело за подделку документов
В Калининграде в отношении главного бухгалтера детского сада возбудили уголовное дело за изготовление подложных документов. Об этом во вторник сообщает
В Калининграде в отношении главного бухгалтера детского сада возбудили уголовное дело за изготовление подложных документов. Об этом во вторник сообщает
В ведомство обратился финансовый управляющий, который ведет процедуру банкротства бухгалтера как физического лица. Он указал, что женщина предоставила ему справки 2-НДФЛ за 2015−2017 годы, в которых уменьшила свой среднемесячный заработок. Поддельным было и сопроводительное письмо; в нем было указано, что она работает методистом.
Прокуратура провела проверку, по результатам которой в отношении главбуха и было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.
В адрес председателя комитета по образованию администрации Калининграда внесено представление об устранении нарушений законодательства о банкротстве. «По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица», — говорится в сообщении прокуратуры.
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