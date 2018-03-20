В Калининграде на главбуха детского сада завели дело за подделку документов

Источник: Новый Калининград

В ведомство обратился финансовый управляющий, который ведет процедуру банкротства бухгалтера как физического лица. Он указал, что женщина предоставила ему справки 2-НДФЛ за 2015−2017 годы, в которых уменьшила свой среднемесячный заработок. Поддельным было и сопроводительное письмо; в нем было указано, что она работает методистом.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой в отношении главбуха и было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.