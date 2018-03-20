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16:54 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на главбуха детского сада завели дело за подделку документов

В Калининграде в отношении главного бухгалтера детского сада возбудили уголовное дело за изготовление подложных документов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Источник: Новый Калининград

В ведомство обратился финансовый управляющий, который ведет процедуру банкротства бухгалтера как физического лица. Он указал, что женщина предоставила ему справки 2-НДФЛ за 2015−2017 годы, в которых уменьшила свой среднемесячный заработок. Поддельным было и сопроводительное письмо; в нем было указано, что она работает методистом.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой в отношении главбуха и было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

В адрес председателя комитета по образованию администрации Калининграда внесено представление об устранении нарушений законодательства о банкротстве. «По итогам рассмотрения представления нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечены 2 должностных лица», — говорится в сообщении прокуратуры.

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