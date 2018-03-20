На ж/д станции Сызрань двое рабочих погибли при сходе с рельсов вагона в депо
Во вторник, 20 марта, в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД, по предварительным данным, сошел с рельсов один вагон грузового поезда,
Во вторник, 20 марта, в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД, по предварительным данным, сошел с рельсов один вагон грузового поезда,
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
«В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщают в УТ МВД по ПФО.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.