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10Луминале-2018
19:21 (мск), источник: Volga News

На ж/д станции Сызрань двое рабочих погибли при сходе с рельсов вагона в депо

Во вторник, 20 марта, в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань КбшЖД, по предварительным данным, сошел с рельсов один вагон грузового поезда, из-за чего двое работников железной дороги получили смертельные травмы, сообщили в УТ МВД России по ПФО.

Источник: Reuters

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники УТ МВД России по ПФО, Приволжской транспортной прокуратуры, Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«В настоящее время проводится проверка, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщают в УТ МВД по ПФО.

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