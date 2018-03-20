Сотрудник антикоррупционной службы с наркотиками был задержан в аэропорту Алматы

Источник: Nur.kz

Как говорится в сообщении дежурного прокурора главной транспортной прокуратуры к дежурному прокурору авиационной транспортной прокуратуры города Алматы, 18 марта в ходе профилактических мероприятий на территории аэропорта сотрудники полиции и служба авиационной безопасности задержали мужчину, который пытался вылететь в Уральск с пачкой сигарет с наркотиками.

«У Нураханова была изъята пачка сигарет с одной сигаретой, в которой содержалось вещество растительного происхождения, зеленого цвета, со специфическом запахом» , — сказано в сообщении.

По предварительной версии, это марихуана.

Между тем, в пресс-службе ведомства подтвердили, что у них работает следователь Нураханов, но от более подробных комментариев они отказались.

Также в аэропорту Алматы сообщили, что в тот день в Уральск было зарегистрировано два авиарейса «Air Astana» — в 09:00 и в 20:00, которые отправились с 15-минутной задержкой.