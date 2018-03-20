Мужчина погиб, поскользнувшись на дороге в Карагандинской области
Трагедия произошла в поселке Актас недалеко от города Сарань в Карагандинской области. Мужчина умер после падения на улице, передает корреспондент NUR.KZ.
Трагедия произошла в поселке Актас недалеко от города Сарань в Карагандинской области. Мужчина умер после падения на улице, передает корреспондент NUR.KZ.
Погибшему было чуть больше пятидесяти лет. О том, что он упал и не подает признаков жизни, в скорую помощь сообщили посетители магазина, рядом с которым произошел несчастный случай. Медики добирались до пострадавшего 17 минут.
«Вызов поступил в 8.08 утра на станцию скорой помощи города Сарань. Бригада скорой помощи добралась до места происшествия за 17 минут, хотя расстояние приличное. По прибытию на место медики констатировали смерть пострадавшего. Он умер до прибытия скорой. Но бригада все равно пыталась оказать ему реанимационные мероприятия», — сообщили в
Причину смерти установят
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