Стрельба произошла в американской школе
Стрельба произошла в старшей школе Great Mills в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает во вторник, 20 марта, Fox News.
Стрельба произошла в старшей школе Great Mills в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает во вторник, 20 марта, Fox News.
По имеющейся информации, здание оцеплено, стрельба остановлена. На месте работает полиция. Родителей попросили не приезжать к учебному заведению, поскольку детей перевезут в школу в соседнем населенном пункте.
NBC Washington сообщила о многочисленных пострадавших, но пока эта информация не подтверждена властями. В то же время журналист ABC7 Бред Белл сообщил на своей странице в Twitter о трех раненых учащихся. По его данным, один из них — сам стрелок.
Школа, где произошла стрельба, расположена примерно в 100 километрах от Вашингтона.
14 февраля бывший ученик Николас Круз открыл стрельбу в школе в Паркленде (штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Стрелок был задержан. Сообщалось также, что сотрудников ФБР как минимум два раза предупреждали об угрозе со стороны Круза. В обоих случаях они не передали эту информацию местным силовикам.
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