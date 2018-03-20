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17:25 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на улице Шуртыгина пытались вскрыть банкомат

В Казани на улице Шуртыгина неизвестные пытались вскрыть банкомат, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Источник: Prokazan.ru

— Утром поступило сообщение о попытке грабежа, на месте работали полицейские. Сам банк после этого также закрыли, — сообщили ProKazan.ru.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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