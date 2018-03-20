В Волгограде осуждённый и его приятель пытались подкупить полицейского

По данным следствия, в январе этого года мужчина через своего 27-летнего товарища предложил оперативному сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в размере 1 млн. рублей за оказание содействия в изменении процессуального статуса по уголовному делу по обвинению его в мошенничестве.