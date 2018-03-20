В Волгограде осуждённый и его приятель пытались подкупить полицейского
Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 12 УФСИН России по Волгоградской области, и его друга.
Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 12 УФСИН России по Волгоградской области, и его друга.
По данным следствия, в январе этого года мужчина через своего 27-летнего товарища предложил оперативному сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в размере 1 млн. рублей за оказание содействия в изменении процессуального статуса по уголовному делу по обвинению его в мошенничестве.
— 27 февраля посредник, находясь в салоне автомобиля, передал сотруднику полиции часть денежного вознаграждения в размере 160 тыс. рублей, — сообщили в
Свою вину подозреваемые полностью признали. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.