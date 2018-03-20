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17:52 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде осуждённый и его приятель пытались подкупить полицейского

Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии № 12 УФСИН России по Волгоградской области, и его друга.

По данным следствия, в январе этого года мужчина через своего 27-летнего товарища предложил оперативному сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции взятку в размере 1 млн. рублей за оказание содействия в изменении процессуального статуса по уголовному делу по обвинению его в мошенничестве.

— 27 февраля посредник, находясь в салоне автомобиля, передал сотруднику полиции часть денежного вознаграждения в размере 160 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, — При передаче денег мужчина был задержан оперативными сотрудниками.

Свою вину подозреваемые полностью признали. Расследование уголовного дела продолжается.

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