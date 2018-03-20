Останки пропавшего 20 лет назад белоруса найдены в подвале

Подозреваемыми по делу проходят супруги из Березовского района 1973 и 1971 годов рождения, и свидетель 1973 года рождения — житель райцентра. Все они задержаны.

При допросе свидетель рассказал, что перед смертью мужчина выпивал в его квартире. Будучи нетрезвым, он упал, ударился головой и умер. Свидетель испугался и решил не сообщать об инциденте в милицию, а тело зарыл в подвале соседнего дома.