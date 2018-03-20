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17:53 (мск), источник: Sputnik.by

Останки пропавшего 20 лет назад белоруса найдены в подвале

МИНСК, 20 мар — Sputnik. В минувший четверг в подвале одного из многоквартирных домов Белоозерска были обнаружены костные останки местного жителя, который пропал без вести в 1999 году, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Источник: Sputnik.by
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Подозреваемыми по делу проходят супруги из Березовского района 1973 и 1971 годов рождения, и свидетель 1973 года рождения — житель райцентра. Все они задержаны.

При допросе свидетель рассказал, что перед смертью мужчина выпивал в его квартире. Будучи нетрезвым, он упал, ударился головой и умер. Свидетель испугался и решил не сообщать об инциденте в милицию, а тело зарыл в подвале соседнего дома.

«Это люди, с которыми выпивал погибший. Проверяется причастность задержанных к совершению противоправных действий», — уточнил Иванюк.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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