Останки пропавшего 20 лет назад белоруса найдены в подвале
МИНСК, 20 мар — Sputnik. В минувший четверг в подвале одного из многоквартирных домов Белоозерска были обнаружены костные останки местного жителя, который пропал без вести в 1999 году, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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