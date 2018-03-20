В Севастополе ветер валил деревья

«Первый звонок о происшествии поступил по ул. Ефремова. Дерево завалилось на линию теплотрассы и повисло над автомобилем и проезжей частью дороги. Чтобы предотвратить падение дерева сотрудники специализированного отряда произвели его распил, после чего работами по уборке занялись коммунальные службы города. Еще одно сообщение поступило из Ленинского района: по ул. Адмирала Владимирского во дворе жилого дома в переулке обрушился крупный тополь. Спасатели обследовали территорию, жизни и здоровью людей упавшее дерево не угрожало. К распилу зеленого насаждения приступили коммунальные службы города», — сказано в сообщении.