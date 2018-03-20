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17:59 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе ветер валил деревья

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе сильные порывы ветра вырывали деревья, ломали ветки и срывал с мест незакрепленные легкие предметы. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, спасателям поступило два звонка об обрушении деревьев, которые угрожают жизни и здоровью граждан.

«Первый звонок о происшествии поступил по ул. Ефремова. Дерево завалилось на линию теплотрассы и повисло над автомобилем и проезжей частью дороги. Чтобы предотвратить падение дерева сотрудники специализированного отряда произвели его распил, после чего работами по уборке занялись коммунальные службы города. Еще одно сообщение поступило из Ленинского района: по ул. Адмирала Владимирского во дворе жилого дома в переулке обрушился крупный тополь. Спасатели обследовали территорию, жизни и здоровью людей упавшее дерево не угрожало. К распилу зеленого насаждения приступили коммунальные службы города», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе в связи с ухудшение погодных условий приостановлено движение паромов.

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