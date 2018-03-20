Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больная тема ПАСЕ: больше не могут существовать без РФ - эксперт
Польза алкоголя: правда и вымыслы
«Мама, пора мне на небо»: Хакамада вспоминает страшное время
Квартира в голубых и бежевых тонах
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Собчак приехала в студию к Навальному и произошла ссора (видео)
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Собчак передала Путину список из 16 фамилий
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Мелания Трамп споткнулась прямо перед папарацци
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
18:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Из торгового центра в Ангарске эвакуировали более 100 человек из-за пожара на складе

На месте ЧП работают спасатели.

Источник: РИА "Новости"

Из торгового комплекса «Центр» в 81 квартале Ангарска эвакуировались более 100 человек. Вечером, 20 марта там произошел крупный пожар на складе.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, ЧП произошло около 19 часов. Уже через несколько минут спасатели были на месте, к этому моменту горели коробки, лежащие возле склада, а также крыша двухэтажного пристроя.

Сейчас пожар повышенного уровня сложности, на площади 60 квадратных метров устраняют около 36 спасателей. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди посетителей и работников торгового центра нет. Подробности ЧП выясняют дознаватели. Предполагаемые причины пожара — поджог, либо неосторожное обращение с огнем.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Российский союз писателей назвал лауреатов национальной литературной премии
Очевидцы обрушения дома в Мурманске: "Под завалами кричат люди"
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу
Питбуль стал мамой для сотни котят
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок
Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, ФРГ и Китая
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь