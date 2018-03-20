Из торгового центра в Ангарске эвакуировали более 100 человек из-за пожара на складе

Источник: РИА "Новости"

Из торгового комплекса «Центр» в 81 квартале Ангарска эвакуировались более 100 человек. Вечером, 20 марта там произошел крупный пожар на складе.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, ЧП произошло около 19 часов. Уже через несколько минут спасатели были на месте, к этому моменту горели коробки, лежащие возле склада, а также крыша двухэтажного пристроя.