Из торгового центра в Ангарске эвакуировали более 100 человек из-за пожара на складе
На месте ЧП работают спасатели.
На месте ЧП работают спасатели.
Из торгового комплекса «Центр» в 81 квартале Ангарска эвакуировались более 100 человек. Вечером, 20 марта там произошел крупный пожар на складе.
Как сообщают в
Сейчас пожар повышенного уровня сложности, на площади 60 квадратных метров устраняют около 36 спасателей. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди посетителей и работников торгового центра нет. Подробности ЧП выясняют дознаватели. Предполагаемые причины пожара — поджог, либо неосторожное обращение с огнем.
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