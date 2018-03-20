В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МУРМАНСК, 20 мар — РИА Новости. В Мурманске обрушились четыре этажа жилого дома, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По его словам, один человек погиб, еще пятеро пострадали. Позднее источник сообщил, что под завалами находится один человек.
«В квартире на третьем этаже заблокированы пять человек, связь с ними установлена», — добавил он.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Свердлова, причиной стал хлопок газа. Обрушились перекрытия и часть внешней стены со второго по пятый.
Спасатели разбирают завалы на третьем этаже здания. Четвертый и пятый этажи рухнули. Из дома эвакуированы все жильцы, на месте работают МЧС, пожарные бригады, скорая помощь, следователи. Место происшествия оцеплено.
Всех жильцов эвакуируют, пункт временного размещения развернули на базе общежития.
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