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17:53 (мск), источник: Интерфакс

В результате стрельбы в школе в Мэриленде пострадали три подростка

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. В результате стрельбы в школе в старшей школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд пострадали два человека, а также сам нападавший, передает телеканал NBC Washington со ссылкой на шерифа округа Сэнт-Мэрис Тима Камерона.

Источник: AP 2018

По словам шерифа, стрелявший был учеником школы, он ранил двeх подростков — мальчика и девочку. Затем подросток начал перестрелку с одним из сотрудников, охранявших учебное заведение, и был ранен.

Стрелок и двое подростков, которых он ранил, находятся в критическом состоянии, отметил шериф.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News заявила, что президенту США Дональду Трампу сообщили об инциденте.

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