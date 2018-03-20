В результате стрельбы в школе в Мэриленде пострадали три подростка
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. В результате стрельбы в школе в старшей школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд пострадали два человека, а также сам нападавший, передает телеканал NBC Washington со ссылкой на шерифа округа
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