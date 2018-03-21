После ДТП с автобусом в Воронежской области возбудили уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Утром во вторник на 673-м километре автодороги М4 «Дон» столкнулись автобус Mercedes, следующий из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузового автомобиля, девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. По словам медиков, трое из них находятся в реанимации, шестеро — в травматологии.

В салоне автобуса находились около 50 пассажиров, все они, как информирует прокуратура Воронежской области, — граждане Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по Воронежской области, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком.

«Следственным отделением ОМВД России по Павловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По уточненным данным ГУМВД, в 08.30 мск 42- летний водитель рейсового автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком под управлением 57-летнего жителя Саратовской области. Полиция отмечает, что погибшему сменному водителю автобуса было 40 лет, пострадавшим пассажирам — от 29 до 57 лет.