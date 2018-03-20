На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Снегозащитная геосетка на 459-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России вблизи д. Приямино была похищена в период с 16 по 19 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).
Правоохранители призывают граждан, которые располагают информацией по данному факту, сообщить по телефону 102 либо в ближайший отдел милиции.
Сетки из синтетических материалов, которые вызывают завихрения воздушного потока, благодаря чему снег осаждается не на проезжей части, а на подходах к ней, — часть защиты дорог от снежных заносов.
Наличие подобных конструкций повышает безопасность дорожного движения. Они устанавливаются на участках, которые подвержены образованию снежных переметов.
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