На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки

Источник: БЕЛТА

Снегозащитная геосетка на 459-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница России вблизи д. Приямино была похищена в период с 16 по 19 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК (кража).

Правоохранители призывают граждан, которые располагают информацией по данному факту, сообщить по телефону 102 либо в ближайший отдел милиции.

Сетки из синтетических материалов, которые вызывают завихрения воздушного потока, благодаря чему снег осаждается не на проезжей части, а на подходах к ней, — часть защиты дорог от снежных заносов.