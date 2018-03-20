Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В США отреагировали на победу Путина
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак
Предостережение Хокинга: о чем предупреждал гениальный ученый
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Таких убытков не ждали: последствия в Латвии из-за разрыва с РФ
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Путин дал Собчак обещание – СМИ
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
44-летний Евгений Кафельников встречается с молодой стюардессой
Валерий Леонтьев сравнил свой возраст с Камасутрой
Видео: Экстренное погружение атомной подлодки «Северодвинск»
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Гуте
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
18:48 (мск), источник: Российская газета

Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок

Новая ракета 90Р1 комплекса РПК-8 «Запад» обеспечивает последний рубеж обороны корабля и используется для уничтожения подводных лодок, торпед и диверсантов. Залп из 12 направляющих одной установки уничтожает цели на дальности до 4300 метров.

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время российские военные корабли все чаще выполняют задачи в самых отдаленных районах мирового океана. Во время походов наши надводные корабли сопровождают иностранные субмарины. В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны — ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты», — отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Читайте также
«Арматы», «Сарматы» и «Цирконы»: каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде.

Отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 м. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время.

Ракета безопасна при хранении, оснащена тремя ступенями предохранения, которые последовательно снимаются во время движения ракеты. В планах на 2018−2020 годы модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.

Фоторепортаж
Россия создает новое оружие в ответ на действия США
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 По факту взрыва газа в Мурманске возбудили дело
Музеи уравняли в правах на вывоз за границу культурных ценностей
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн по штрафу
Питбуль стал мамой для сотни котят
Как попадают в кредитную кабалу под 3000%. Откровения кредитора
Минфин сообщил об атаках на свои системы из США, ФРГ и Китая
В Мурманске обрушились три этажа жилого дома
Спорт
Минус один? Камболов не завершил тренировку сборной России Игра сборных России и Бразилии состоится на московском стадионе «Лужники» 23 марта, встреча с командой Франции состоится в Санкт-Петербурге в следующий вторник
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь