Как устроены новые российские ракеты для уничтожения подлодок

Источник: РИА "Новости"

«В последнее время российские военные корабли все чаще выполняют задачи в самых отдаленных районах мирового океана. Во время походов наши надводные корабли сопровождают иностранные субмарины. В таких условиях постоянное совершенствование возможностей флота по противодействию подлодкам крайне необходимо для обеспечения боевой живучести корабельных соединений. В 2014 году в рамках перевооружения флота Минобороны поставило нам задачу возродить производство одного из наиболее эффективных средств ближней зоны противолодочной обороны — ракеты 90Р и наладить серийное производство ее модифицированной версии. Мы выполнили задачу в срок и начинаем модернизировать корабельные системы противолодочной обороны для использования модернизированной ракеты», — отметил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Модернизация затронула стартовую цепь запуска двигателя, систему автоматизированного заряжения пусковой установки и систему управления стрельбой с внедрением новых баллистических зависимостей и реализацией режимов стрельбы по подводной лодке и торпеде.

Отделяемый от ракеты после приводнения гравитационный подводный снаряд действует на глубине до километра, траектория его движения корректируется при помощи гидролокационной головки самонаведения с радиусом реагирования 130 м. При контакте с корпусом подводной лодки срабатывает взрыватель, и направленный фугасный подрыв более 19 килограммов взрывчатого вещества пробивает корпус субмарины. В случае стрельбы по диверсантам или торпедам взрыв происходит через заранее заданное время.

Ракета безопасна при хранении, оснащена тремя ступенями предохранения, которые последовательно снимаются во время движения ракеты. В планах на 2018−2020 годы модернизировать для стрельбы снарядами 90Р1 малые противолодочные корабли Тихоокеанского флота.