Устроивший стрельбу в Мэриленде школьник скончался
Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. Подросток, устроивший стрельбу в старшей школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд, скончался, сообщает телеканал NBC.
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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. Подросток, устроивший стрельбу в старшей школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд, скончался, сообщает телеканал NBC.
Речь идет о подростке, учившемся в этой школе. В результате стрельбы ранения получили еще два ученика. Один из подростков находится в стабильном состоянии, получившая ранения девушка — в критическом.
Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с сотрудником, охранявшим школу.
Стрельба в школе «Грейс Милл» в округе
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