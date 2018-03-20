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10Луминале-2018
19:33 (мск), источник: Интерфакс

Устроивший стрельбу в Мэриленде школьник скончался

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU. Подросток, устроивший стрельбу в старшей школе «Грейт Миллс» в штате Мэриленд, скончался, сообщает телеканал NBC.

Источник: Reuters

Речь идет о подростке, учившемся в этой школе. В результате стрельбы ранения получили еще два ученика. Один из подростков находится в стабильном состоянии, получившая ранения девушка — в критическом.

Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с сотрудником, охранявшим школу.

Стрельба в школе «Грейс Милл» в округе Сент-Мэрис произошла во вторник утром. Учебное заведение после инцидента было закрыто.

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