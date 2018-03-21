В Воронежской области задержали трех «черных лесорубов»
Мужчины незаконно спилили пять деревьев.
Мужчины незаконно спилили пять деревьев.
В Богучарском районе задержали трех жителей хутора Малеванный. Мужчин 18, 36 и 38 лет подозревают в хищении деревьев с территории местного лесничества.
В полицию в середине марта обратились лесники, обнаружившие в лесополосе на территории Радченского лесничества близ 17-го километра автодороги «Богучар-Малеваный» пять пеньков от вязов. Лесничеству причинен материальный ущерб на сумму около 45 тысяч рублей.
В ходе подомового обхода хутора сотрудники полиции обнаружили похищенные стволы в одном из дворов. Хозяину пришлось признаться в незаконной рубке деревьев, он сообщил и о соучастниках. Подозреваемые признались, что спилили сухие вязы на дрова для отопления жилища и привезли их домой на гужевой повозке.
На «черных лесорубов» завели уголовное дело по статье «Кража». Им может грозить до пяти лет лишения свободы.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.