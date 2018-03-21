В Воронежской области задержали трех «черных лесорубов»

В Богучарском районе задержали трех жителей хутора Малеванный. Мужчин 18, 36 и 38 лет подозревают в хищении деревьев с территории местного лесничества.

В полицию в середине марта обратились лесники, обнаружившие в лесополосе на территории Радченского лесничества близ 17-го километра автодороги «Богучар-Малеваный» пять пеньков от вязов. Лесничеству причинен материальный ущерб на сумму около 45 тысяч рублей.

В ходе подомового обхода хутора сотрудники полиции обнаружили похищенные стволы в одном из дворов. Хозяину пришлось признаться в незаконной рубке деревьев, он сообщил и о соучастниках. Подозреваемые признались, что спилили сухие вязы на дрова для отопления жилища и привезли их домой на гужевой повозке.