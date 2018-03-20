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22:15 (мск), источник: Sputnik

Ташкентские оперативники разыскали семью потерявшего память россиянина

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента помогли найти родственников гражданина России, страдающего потерей памяти, информация о котором распространилась в соцсетях, сообщает пресс-служба.

Источник: Sputnik
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Пост о мужчине написала некая Роза Фахретдинова. В нем говорилось, что Дмитрий Питько 1977 года рождения, а его отец Сергей Питько проживает в Александровском районе Оренбургской области.

Ташкентские оперативники разыскали Сергея Дмитриевича и рассказали ему о сыне. Питько признался, что давно искал Диму, даже обращался в передачу «Жди меня». По его словам, в начале 90-х годов Сергей Дмитриевич с супругой Ниной, сыном Дмитрием и дочерью Катариной выехали из Узбекистана в Россию на постоянное место жительства. Вскоре супруги развелись. Сергей остался в Оренбургской области, а Нина вернулась в Ташкент. После окончания школы в 1994 году Дмитрий уехал к матери. С тех пор с отцом он не виделся, а Нина Питько в том же году скончалась.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента помогают потерявшему память мужчине вернуться домой.

На поиски самого Дмитрия Питько у сотрудников ГУВД Ташкента ушло чуть больше четырех суток, потому что указанный в посте «район аэропорта» охватывает довольно большую территорию. Один из опрошенных горожан возле автомойки рассказал, что видел похожего человека около придорожного кафе. Владелей точки общепита Эдуард Чуляков и его супруга Лада сразу узнали Дмитрия.

По их словам, в начале марта к мужчине частично вернулась память, он написал на листке данные и российский адрес отца, который в итоге оказался правильным лишь частично. Сотрудница кафе Юлия Никишева вложила информацию в группу программы «Жди меня» в социальных сетях, откуда ее и взяла Роза Фахретдинова. Владельцы и работники кафе много лет кормили и одевали мужчину.

В ближайшее время, после оформления документов, необходимых для возвращения в Россию, Дмитрий будет отправлен к отцу.

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