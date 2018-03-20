Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит проверку в связи с врачебной ошибкой.
УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит проверку в связи с врачебной ошибкой.
По предварительной информации, пациентке Центральной клинической
«Предварительно установлено, что 15 марта после проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников медучреждения 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы», — сказал он.
Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области проводит проверку в связи с ошибкой медперсонала. В
Главврач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь уточнил, что пациентка поступила в тяжелом состоянии. «Состояние
По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, в регионе создали специальную комиссию по проведению служебного расследования в связи с инцидентом. «По итогам проверки на сотрудников, допустивших данную ошибку, будут наложены меры дисциплинарной ответственности», — сказал министр.
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