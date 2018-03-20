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10Луминале-2018
21:56 (мск), источник: ТАСС

Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин

УЛЬЯНОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводит проверку в связи с врачебной ошибкой.

По предварительной информации, пациентке Центральной клинической медико-санитарной части имени Егорова вместо физраствора ввели формалин, сообщил во вторник старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ульяновской области по связям со СМИ Александр Сорокин.

«Предварительно установлено, что 15 марта после проведения плановой хирургической операции одним из медицинских работников медучреждения 28-летней пациентке был ошибочно введен формалин, что повлекло резкое ухудшение состояния ее здоровья и госпитализацию в реанимационное отделение Ульяновской областной клинической больницы», — сказал он.

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Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области проводит проверку в связи с ошибкой медперсонала. В пресс-службе ведомства сообщили, что через две минуты после обнаружения ошибки провели промывание для выведения вещества из организма, а также оказали необходимую медицинскую помощь.

Главврач Ульяновской областной клинической больницы Павел Дегтярь уточнил, что пациентка поступила в тяжелом состоянии. «Состояние по-прежнему тяжелое, но наблюдается положительная динамика. Для определения наиболее эффективного курса лечения проведена консультация с федеральными экспертами института токсикологии Федерального медико-биологического агентства России, а также научно-исследовательским институтом скорой помощи имени Николая Склифосовского», — уточнил Дегтярь.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия региона Рашида Абдуллова, в регионе создали специальную комиссию по проведению служебного расследования в связи с инцидентом. «По итогам проверки на сотрудников, допустивших данную ошибку, будут наложены меры дисциплинарной ответственности», — сказал министр.

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