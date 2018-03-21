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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил о покушении в Туапсе на местного депутата Артура Подольского

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту покушения на депутата районного совета Туапсе Артура Подольского, сообщили агентству «Интерфакс» в оперативных службах региона во вторник.

«Накануне утром в Туапсе совершено вооруженное нападение на депутата местного райсовета Подольского. Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Источник уточнил, что по факту покушения на убийство, совершенному общеопасным способом, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов следственными органами возбуждено уголовное дело.

«В декабре прошлого года в Анапе, неизвестный также пытался убить брата Артура Подольского — Тимура», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года в Анапе было совершено покушение на 30-летнего предпринимателя Тимура Подольского, его пытались застрелить в местной гостинице, но серьезно ранили.

По информации источников, братья Тимур и Артур Подольские — сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году на кладбище поселка Варваровка под Анапой.

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