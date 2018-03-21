Источник сообщил о покушении в Туапсе на местного депутата Артура Подольского

«Накануне утром в Туапсе совершено вооруженное нападение на депутата местного райсовета Подольского. Неизвестный выстрелил не менее трех раз по машине, которой управлял депутат. Две пули задели Подольского по касательной, он был госпитализирован и в настоящее время находится на обследовании в Краснодаре», — сказал собеседник агентства.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.
Источник уточнил, что по факту покушения на убийство, совершенному общеопасным способом, а также незаконному обороту оружия и боеприпасов следственными органами возбуждено уголовное дело.
«В декабре прошлого года в Анапе, неизвестный также пытался убить брата Артура Подольского — Тимура», — добавил он.
Ранее сообщалось, что 21 декабря 2017 года в Анапе было совершено покушение на 30-летнего предпринимателя Тимура Подольского, его пытались застрелить в местной гостинице, но серьезно ранили.
По информации источников, братья Тимур и Артур Подольские — сыновья криминального авторитета Вальтера Арутюняна, застреленного киллером в 2013 году на кладбище поселка Варваровка под Анапой.
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