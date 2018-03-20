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22:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Наркоконтроль пресек крупный канал поставки гашиша

Из оборота изъяли наркотик на сумму 60 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда
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Операция по задержанию участников незаконного бизнеса проходила совместно с бойцами СОБР на территории Минского района и столицы.

Как рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович, в общей сложности задержано пятеро реализаторов.

Сотрудники наркоконтроля установили, что курьер посредством тайника сбыл около 1 килограмма гашиша. Представителем следующего звена оказался 27-летний житель Витебской области, ему необходимо было забрать наркотик, расфасовать на более мелкие дозы, а затем через тайники передать товар последнему звену «минеров».

Задержали реализатора вблизи деревни Зацень Минского района. При обыске оперативники изъяли около 1 килограмма наркотика, а также обнаружили 6 тайников с тем же веществом, массой около 250 граммов. По месту проживания найдены приспособления, предназначенные для фасовки наркотика, рассказала официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.

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