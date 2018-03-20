Наркоконтроль пресек крупный канал поставки гашиша
Из оборота изъяли наркотик на сумму 60 тысяч долларов.
Из оборота изъяли наркотик на сумму 60 тысяч долларов.
Операция по задержанию участников незаконного бизнеса проходила совместно с бойцами СОБР на территории Минского района и столицы.
Как рассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Минского облисполкома Олег Сильвестрович, в общей сложности задержано пятеро реализаторов.
Сотрудники наркоконтроля установили, что курьер посредством тайника сбыл около 1 килограмма гашиша. Представителем следующего звена оказался 27-летний житель Витебской области, ему необходимо было забрать наркотик, расфасовать на более мелкие дозы, а затем через тайники передать товар последнему звену «минеров».
Задержали реализатора вблизи деревни Зацень Минского района. При обыске оперативники изъяли около 1 килограмма наркотика, а также обнаружили 6 тайников с тем же веществом, массой около 250 граммов. По месту проживания найдены приспособления, предназначенные для фасовки наркотика, рассказала официальный представитель УВД Минского облисполкома Надежда Ерашова.
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