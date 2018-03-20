Посольство РФ в Афинах запросило информацию о задержании россиянки Ефимовой

«Мы о задержании Ефимовой узнали от ее отца. От греческих властей никакой информации пока не было», — сказал представитель посольства.

По его словам, посольство России направило запрос властям Греции и выясняет подробности дела.

В соответствии с установленными процедурами будут приняты все необходимые консульские действия для защиты интересов гражданки России, сказал представитель посольства.

Дело

Ефимова арестована в Греции на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты. Как сообщила РИА Новости официальный представитель полиции Греции, Ефимова, 1982 года рождения, в понедельник вечером сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма и была арестована.

Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и могла стать источником информации для расследования, которое проводила журналистка Дафни Каруана Гализия, убитая в октябре 2017 года.

Ее машина была взорвана в мальтийском селении Бидниджа. Гализия заявляла о связи премьера Мальты Муската и его жены с компанией, фигурирующей в «панамских документах». Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения.

Евродепутат от Греции Стелиос Кулоглу призвал греческие власти не экстрадировать на Мальту россиянку Ефимову, поскольку это угрожает ее жизни. В заявлении, поступившем в РИА Новости, обвинения мальтийских властей названы смешными.

«Ордер на арест Марии Ефимовой основан на двух смешных обвинениях мальтийских властей. То, что она использовала незаконно какие-то билеты для своей семьи, а также что они опорочила мальтийского полицейского», — говорится в заявлении Кулоглу.