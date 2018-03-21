Стала известна предварительная причина смертельного ДТП с участием микроавтобуса из Уфы
УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Госавтоинспекции Татарстана назвали предварительную причину смертельного ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit, направлявшегося из Уфы в Казань.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.