Стала известна предварительная причина смертельного ДТП с участием микроавтобуса из Уфы

«ДТП произошло в ночное время, в 04.44. Дорога на этом участке отличная, видимо, такой темп водителя микроавтобуса и усыпил», — сказал представитель ведомства изданию «Бизнес Online».

В итоге, Ford Transit врезался в стоящий у обочины автомобиль «Валдай».