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06:50 (мск), источник: ИА Башинформ

Стала известна предварительная причина смертельного ДТП с участием микроавтобуса из Уфы

УФА, 21 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Госавтоинспекции Татарстана назвали предварительную причину смертельного ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit, направлявшегося из Уфы в Казань.

«ДТП произошло в ночное время, в 04.44. Дорога на этом участке отличная, видимо, такой темп водителя микроавтобуса и усыпил», — сказал представитель ведомства изданию «Бизнес Online».

В итоге, Ford Transit врезался в стоящий у обочины автомобиль «Валдай».

Как сообщалось ранее, авария произошла утром 20 марта на трассе М-7 в Елабужском районе Татарстана. Водитель Ford Transit и пассажир «Валдая», который стоял на обочине в момент столкновения, погибли. Четверо пассажиров микроавтобуса получили различные травмы. Их увезли в больницу Елабуги.

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