В Воронежской области в автокатастрофе погиб гражданин Молдовы
КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Житель Молдовы стал жертвой катастрофы, которая произошла во вторник, 20 марта. Микроавтобус Ford и грузовик Isuzu столкнулись на 45-м километре автотрассы Богучар — Кантемировка в Воронежской области России.
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