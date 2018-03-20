В Воронежской области в автокатастрофе погиб гражданин Молдовы

За рулем микроавтобуса находился 54-летний гражданин Молдовы, который погиб на месте, сообщает информационное агентство «Воронеж» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу по Кантемировскому району.

По данным расследования, водитель «бусика», совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В машине вместе с погибшим находились его жена и 17-летняя дочь. Семья возвращалась из Махачкалы домой. Пострадавших доставили в районную больницу.