В Находке голодный житель разворовал магазин

В Находке сотрудники полиции задержали жителя Находки, подозреваемого в краже из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

В полицию Находки поступило сообщение о краже продуктов из магазина. Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в ночное время суток местный житель взломал замок магазина, проник в помещение и похитил продукты.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В отделе полиции он дал признательные показания.