В Находке голодный житель разворовал магазин
Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.
Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.
В Находке сотрудники полиции задержали жителя Находки, подозреваемого в краже из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Находки поступило сообщение о краже продуктов из магазина. Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла
Позже сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
В отделе полиции он дал признательные показания.
Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).
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