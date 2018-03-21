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03:35 (мск), источник: VLADNEWS

В Находке голодный житель разворовал магазин

Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.

В Находке сотрудники полиции задержали жителя Находки, подозреваемого в краже из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Находке.

В полицию Находки поступило сообщение о краже продуктов из магазина. Владельцы магазина оценили ущерб в 18 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что в ночное время суток местный житель взломал замок магазина, проник в помещение и похитил продукты.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки, его доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В отделе полиции он дал признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

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