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03:31 (мск), источник: Вести Приморье

Барак на восемь семей сгорел в Тавричанке

Барак на восемь семей сгорел в Тавричанке.

Барак на восемь семей сгорел в Тавричанке.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, возгорание началось ранним утром 21 марта. Как видно на видео, присланном подписчиком, пожарные потушили огонь уже с рассветом. По предварительным данным, никто не пострадал.

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