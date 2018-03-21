«Чёрных» лесорубов из Хабаровского края осудят за дачу взятки полицейским

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Верхнебуреинском районе стражи порядка в декабре 2017 года выявили факт незаконной рубки леса. Правоохранители задержали на деляне бригаду «чёрных» лесорубов.
Через несколько дней в посёлке Сулук к сотрудникам полиции обратились мужчины 1969 и 1979 годов рождения. Они предложили за денежное вознаграждение не продолжать проверку в их отношении. Полицейские предупредили мужчин, что они действуют незаконно, но те настаивали и в итоге дали взятку — 100 тысяч рублей.
По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, на мужчин завели уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу». В ходе выяснения обстоятельств преступления подозреваемые дали признательные показания и раскаялись. Правоохранители собрали достаточную доказательственную базу и передали материалы дела с утверждённым обвинительным заключением в суд. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.
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