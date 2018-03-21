«Чёрных» лесорубов из Хабаровского края осудят за дачу взятки полицейским

Через несколько дней в посёлке Сулук к сотрудникам полиции обратились мужчины 1969 и 1979 годов рождения. Они предложили за денежное вознаграждение не продолжать проверку в их отношении. Полицейские предупредили мужчин, что они действуют незаконно, но те настаивали и в итоге дали взятку — 100 тысяч рублей.