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03:16 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке молодые люди избили таксиста и угнали его машину

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

В полицию поступило сообщение местного жителя о разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

В полицию Владивостока поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили заявителя и возможных очевидцев.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что двое мужчин остановили машину Toyota Corolla Axio, управляемую потерпевшим, и попросили подвезти их. В безлюдном месте молодые люди напали на водителя, избили, после чего выбросили из машины и скрылись на ней с места происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24-летних жителей Владивостока. В отделе полиции они дали признательные показания.

Автомобиль возвращён законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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