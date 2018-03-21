Во Владивостоке молодые люди избили таксиста и угнали его машину
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.
В полицию поступило сообщение местного жителя о разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В полицию Владивостока поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили заявителя и возможных очевидцев.
Ориентировка с приметами подозреваемых была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.
В ходе
Автомобиль возвращён законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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