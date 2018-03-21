Во Владивостоке молодые люди избили таксиста и угнали его машину

В полицию поступило сообщение местного жителя о разбойном нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Владивостоку.

В полицию Владивостока поступило сообщение 24-летнего местного жителя о разбойном нападении. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и опросили заявителя и возможных очевидцев.