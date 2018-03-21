Лжесотрудница пенсионного фонда обманула семейную пару во Владивостоке
Злоумышленница отправится в исправительную колонию.
Злоумышленница отправится в исправительную колонию.
Во Владивостоке осуждена неоднократно судимая местная жительница, 1976 года рождения, за мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что преступление было совершено в ноябре 2017 года. Фигурантка, действуя согласно разработанному плану, проводила поквартирный обход жилого дома по улице Алеутской во Владивостоке, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России.
Злоумышленница воспользовалась доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста и ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тыс. рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги себе.
Суд признал злоумышленницу виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, с подсудимой взыскан причиненный ущерб.
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