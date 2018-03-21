Сезон паводков и пожаров в Хабаровском крае может начаться раньше обычного

ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ.

В этом году синоптики прогнозируют раннюю весну: снег растает раньше, земля высохнет быстрее. А это неминуемо влечет за собой две беды — паводки и лесные пожары.

— По прогнозам, 26 марта мы пройдем так называемый «ноль», то есть среднесуточная температура в крае станет положительной, — комментирует Галина Брынцева, начальник отдела ФГБУ «Дальневосточного УГМС». — И начнется активное таяние снега. В этом году осадков выпало много, сейчас высота снежного покрова где-то 16 сантиметров, но уже к началу апреля он полностью сойдет.

Назвать точную дату метеорологи не берутся, все-таки погода — вещь непредсказуемая, но к началу сезона пожаров и паводков готовятся и в региональном правительстве, и в МЧС.

КОМУ ГРОЗЯТ ПОДТОПЛЕНИЯ?

Из-за обилия снега могут возникнуть сложности при вскрытии рек, особенно в Ванинском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском районе, а также районах имени Лазо и Полины Осипенко.

— Всего в зону возможного подтопления попадает 115 населенных пунктов. В них проживают более 18 тысяч человек, — отметили на прошедшем в правительстве заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. — При резком потеплении и выпадении сильных осадков в период интенсивного таяния снега, образование ледовых заторов вероятно на реках Хор, Тумнин, Уда, а также на нижнем течении Амура.

Проблемные участки находятся под круглосуточным наблюдением. Аварийно-спасательная служба края переведена в режим постоянной готовности.

СИЛЫ И СРЕДСТВА.

Готовятся в правительстве и к «жаркому» сезону. На этот момент к борьбе со стихией готово 278 единиц основной и специальной пожарной техники, 26 бульдозеров и тракторов. Кроме того, на территории края дислоцируется 86 подразделений Государственной противопожарной службы общей численностью более двух тысяч человек. В случае возникновения серьезных пожаров будут привлекать силы и средства главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Дальневосточной базы авиационной охраны лесов, ППС и Дальневосточной железной дороги.

— В прошлый пожароопасный период все лесопожарные службы края сработали слаженно и оперативно. В 80 процентах случаев возгорания экипажи прибывали на место в течение первых суток. Наша задача в этом году не только придерживаться показателей, но и не допустить ущерба региону, — отметил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства Хабаровского края.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.

Главной проблемой, которую побороть совсем не просто, остаются люди, устраивающие палы травы, невзирая ни на запреты, ни на штрафы, ни на здравый смысл.

Именно палы травы стали причиной того, что хабаровчане задыхались от едкого дыма весной и осенью прошлого года. Тогда во всем обвиняли соседний Китай, конечно, там тоже применяли огонь, чтобы очистить посевные площади, но с вертолета было явно видно, что горит левый, «дачный», берег Амура. Виновников пожаров штрафовали, даже грозили уголовной ответственностью. Помогало мало — по данным правительства края в 2017 году на землях лесного фонда было зарегистрировано 266 пожаров, в зонах контроля лесных пожаров — 90, пройденная огнем площадь составила 135 тысяч гектаров. Почти две трети всех возгораний возникли по вине населения, в том числе из-за сельхозпалов.

СПРАВКА «КП».

Что грозит поджигателям?

Нарушителей противопожарного режима могут привлекать как к административной, так и к уголовной ответственности.

ШТРАФЫ…

Для частных лиц штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.

Для должностных лиц — от шести до 15 тысяч рублей.

Для организаций — от 150 до 200 тысяч рублей.

Если же в районе действует особый противопожарный режим, то сумма штрафов увеличивается вдвое.

…И ДАЖЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ.

Пал травы, приведший к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление по статье 261 УК РФ, которая по части первой предусматривает штраф за неосторожное обращение с огнем в размере от 200 до 400 тысяч рублей, а по части третьей — штраф за поджог в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.