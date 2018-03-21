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07:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Грузовик провалился у дома на улице Полтавской в Новосибирске

Во время ЧП водителя в транспорте не было.

Пятитонный грузовик провалился в Новосибирске во вторник, 21 марта. Обвал грунта произошел у дома № 45 по улице Полтавской.

— Водитель грузовика поставил автомобиль рядом с колодцем и ушёл, — рассказывают очевидцы.

На место происшествия прибыли аварийные службы и экипаж ДПС, они огородили опасный участок предупреждающей лентой, осмотрели колодец и грунт вокруг него.

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