Грузовик провалился у дома на улице Полтавской в Новосибирске
Во время ЧП водителя в транспорте не было.
Во время ЧП водителя в транспорте не было.
Пятитонный грузовик провалился в Новосибирске во вторник, 21 марта. Обвал грунта произошел у дома № 45 по улице Полтавской.
— Водитель грузовика поставил автомобиль рядом с колодцем и ушёл, — рассказывают очевидцы.
На место происшествия прибыли аварийные службы и экипаж ДПС, они огородили опасный участок предупреждающей лентой, осмотрели колодец и грунт вокруг него.
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