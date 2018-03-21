Грузовик провалился у дома на улице Полтавской в Новосибирске

Пятитонный грузовик провалился в Новосибирске во вторник, 21 марта. Обвал грунта произошел у дома № 45 по улице Полтавской.

— Водитель грузовика поставил автомобиль рядом с колодцем и ушёл, — рассказывают очевидцы.