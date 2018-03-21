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07:13 (мск), источник: АиФ Прикамье

Под Пермью произошла утечка на нефтепроводе

ЧП случилось из-за несанкционированной врезки.

20 марта вечером в Пермском районе произошла утечка на нефтепроводе.

«Сообщение об обнаружении утечки нефтесодержащей жидкости из внутрипромыслового трубопровода в Пермском районе поступило на пульт дежурного 20 марта в 17.54, — сообщается в разделе «оперативные сводки» на сайте ГУ МЧС России по пермскому краю. — Предварительная причина ЧП — несанкционированная врезка.

Это происшествие не нанесло угрозы водным объектам и населенными пунктам. На ликвидацию аварии выехали силы и средства в количестве 27 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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