Под Пермью произошла утечка на нефтепроводе

«Сообщение об обнаружении утечки нефтесодержащей жидкости из внутрипромыслового трубопровода в Пермском районе поступило на пульт дежурного 20 марта в 17.54, — сообщается в разделе «оперативные сводки» на сайте ГУ МЧС России по пермскому краю. — Предварительная причина ЧП — несанкционированная врезка.

Это происшествие не нанесло угрозы водным объектам и населенными пунктам. На ликвидацию аварии выехали силы и средства в количестве 27 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.