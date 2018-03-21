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07:40 (мск), источник: Tengrinews

27-летний водитель сбил на переходе троих подростков в Балхаше

27-летний житель Балхаша совершил наезд на трех девушек-подростков прямо на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы с серьезными травмами, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

ДТП произошло на пешеходном переходе по улице Агыбай батыра в минувшую пятницу.

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Правда, об инциденте стало известно лишь сейчас. В результате наезда на пешеходов пострадали трое подростков: 15, 16 и 17 лет.

«Водитель совсем молодой, где-то 25−27лет. Он ехал на Mersedece и сбил девушек прямо на зебре. Все трое сильно пострадали. Водитель не пытался скрыться и вместе со всеми ждал скорую и сотрудников дорожной полиции. Кажется он был в шоковом состоянии», — рассказали свидетели наезда.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области пояснили, по какой статье ведется расследование.

«27-летний водитель автомашины марки Marsedece совершил наезд на трех пассажиров, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе.

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