27-летний водитель сбил на переходе троих подростков в Балхаше
27-летний житель Балхаша совершил наезд на трех
27-летний житель Балхаша совершил наезд на трех
ДТП произошло на пешеходном переходе по улице Агыбай батыра в минувшую пятницу.
Правда, об инциденте стало известно лишь сейчас. В результате наезда на пешеходов пострадали трое подростков: 15, 16 и 17 лет.
«Водитель совсем молодой,
В
«27-летний водитель автомашины марки Marsedece совершил наезд на трех пассажиров, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» УК РК. Назначены необходимые экспертизы, — сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.