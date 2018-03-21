27-летний водитель сбил на переходе троих подростков в Балхаше

Источник: Tengrinews

ДТП произошло на пешеходном переходе по улице Агыбай батыра в минувшую пятницу.

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Правда, об инциденте стало известно лишь сейчас. В результате наезда на пешеходов пострадали трое подростков: 15, 16 и 17 лет.

«Водитель совсем молодой, где-то 25−27лет. Он ехал на Mersedece и сбил девушек прямо на зебре. Все трое сильно пострадали. Водитель не пытался скрыться и вместе со всеми ждал скорую и сотрудников дорожной полиции. Кажется он был в шоковом состоянии», — рассказали свидетели наезда.

В пресс-службе ДВД Карагандинской области пояснили, по какой статье ведется расследование.