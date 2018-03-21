Приморец получил срок за наркотический огород
Культивирование конопли обернулось колонией.
Культивирование конопли обернулось колонией.
25-летний житель Спасского района осужден за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, и незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершенный в значительном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.
Установлено, что в мае 2017 года фигурант во дворе своего частного дома посеял семена запрещенных к возделыванию семян конопли. После этого незаконно культивировал свыше 250 растений конопли до стадии созревания.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
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