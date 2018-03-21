Тайна антиквариата раскрыта на Дальнем Востоке

Со слов подозреваемого установлено, что нож кустарного производства он нашел в Комсомольске-на-Амуре около реки Амур и оставил для себя. Впоследствии мужчина решил продать клинок по объявлению в интернете как предмет антиквариата и о том, что это холодное оружие не подозревал.