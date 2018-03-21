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05:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Тайна антиквариата раскрыта на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники транспортной полиции изъяли холодное оружие при попытке сбыта, об этом DEITA. RU сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

На территории железнодорожного вокзала станции Комсомольск при попытке сбыть холодное оружие задержан 37-летний местный житель.

Со слов подозреваемого установлено, что нож кустарного производства он нашел в Комсомольске-на-Амуре около реки Амур и оставил для себя. Впоследствии мужчина решил продать клинок по объявлению в интернете как предмет антиквариата и о том, что это холодное оружие не подозревал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.

Екатерина Лапкина.

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