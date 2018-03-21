Тайна антиквариата раскрыта на Дальнем Востоке
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На территории железнодорожного вокзала станции Комсомольск при попытке сбыть холодное оружие задержан 37-летний местный житель.
Со слов подозреваемого установлено, что нож кустарного производства он нашел в
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия» УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке.
Екатерина Лапкина.
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