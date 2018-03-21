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07:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивают 27-летнего пропавшего мужчину

Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева 19 марта.

Родные 27-летнего жителя Перми Андрея Николаевича Болотова разыскивают его. Информацию о пропавшем они разместили в соцсетях.

«Внимание! Пропал мой муж Болотов Андрей Николаевич, 27 лет, — написала у себя на страничке ВКонтакте его супруга Анастасия. — 19 марта в 7.30 утра он ушел из дома в микрорайоне Крохалева и до настоящего времени не вернулся».

Был одет: черная шапка, темно-зеленая болоньевая куртка, черные джинсы, черные ботинки. При себе имел черно-серый рюкзак.

Кто располагает какой-либо информацией просьба сообщить по телефону 89125888384, Анастасия.

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