В Перми разыскивают 27-летнего пропавшего мужчину
Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева 19 марта.
Он ушел из дома в микрорайоне Крохалева 19 марта.
Родные 27-летнего жителя Перми Андрея Николаевича Болотова разыскивают его. Информацию о пропавшем они разместили в соцсетях.
«Внимание! Пропал мой муж Болотов Андрей Николаевич, 27 лет, — написала у себя на страничке ВКонтакте его супруга Анастасия. — 19 марта в 7.30 утра он ушел из дома в микрорайоне Крохалева и до настоящего времени не вернулся».
Был одет: черная шапка,
Кто располагает
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