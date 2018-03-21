В Перми разыскивают 27-летнего пропавшего мужчину

«Внимание! Пропал мой муж Болотов Андрей Николаевич, 27 лет, — написала у себя на страничке ВКонтакте его супруга Анастасия. — 19 марта в 7.30 утра он ушел из дома в микрорайоне Крохалева и до настоящего времени не вернулся».