В Красноярском крае пожилой мужчина спас жену из горящего дома
Пенсионер вынес супругу на простынях.
Пенсионер вынес супругу на простынях.
Пожар в жилом доме произошел в Ачинске сегодня ночью, 21 марта. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, на улице 40 лет ВЛКСМ загорелся двухэтажный дом.
Огонь возник в подъезде
Один из жильцов — пенсионер Виктор Киселевич — спасал себя и супругу также с помощью оконных проемов. С трудом передвигающуюся жену он спустил на веревке из простыней, один край привязав к батарее.
При пожаре жилого дома в Ачинске погиб 33-летний мужчина, одна из жительниц сломала ногу. Почти в час ночи огонь потушили. Пламя повредило несколько квартир.
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