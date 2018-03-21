В Красноярском крае пожилой мужчина спас жену из горящего дома

Пожар в жилом доме произошел в Ачинске сегодня ночью, 21 марта. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Красноярскому краю, на улице 40 лет ВЛКСМ загорелся двухэтажный дом.

Огонь возник в подъезде из-за проблем с проводкой. По данным очевидцев, пламя сразу блокировало местным жителям выход на улицу. Некоторые из них выпрыгивали из окон.

Один из жильцов — пенсионер Виктор Киселевич — спасал себя и супругу также с помощью оконных проемов. С трудом передвигающуюся жену он спустил на веревке из простыней, один край привязав к батарее.