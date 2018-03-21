Совершившего серию квартирных краж сибиряка задержали полицейские

Серию квартирных краж на левобережье Новосибирска расследуют полицейские. Уже задержан подозреваемый. Это 35-летний местный житель.

— Установлено, что 3 февраля он проник в квартиру одного из домов по улице Планировочной и похитил норковую шубу и золотые украшения хозяйки. В середине февраля он проник в квартиру многоэтажного дома на улице Оловозаводской и похитил изделия из драгоценных металлов, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Общая сумма ущерба по двум этим эпизодам оценивается в 122 тысячи рублей, но правоохранители подозревают мужчину в причастности и к другим кражам. Всего собраны доказательства по десяти эпизодам. Часть украденных драгоценностей полицейские изъяли. Устанавливаются личности скупщиков ворованных вещей.