Совершившего серию квартирных краж сибиряка задержали полицейские
Часть украденного изъято, устанавливаются личности скупщиков.
Часть украденного изъято, устанавливаются личности скупщиков.
Серию квартирных краж на левобережье Новосибирска расследуют полицейские. Уже задержан подозреваемый. Это 35-летний местный житель.
— Установлено, что 3 февраля он проник в квартиру одного из домов по улице Планировочной и похитил норковую шубу и золотые украшения хозяйки. В середине февраля он проник в квартиру многоэтажного дома на улице Оловозаводской и похитил изделия из драгоценных металлов, — рассказывают в
Общая сумма ущерба по двум этим эпизодам оценивается в 122 тысячи рублей, но правоохранители подозревают мужчину в причастности и к другим кражам. Всего собраны доказательства по десяти эпизодам. Часть украденных драгоценностей полицейские изъяли. Устанавливаются личности скупщиков ворованных вещей.
В ведомстве отмечают, что в квартиры вор проникал, подбирая ключи к замкам входных дверей. Этот способ остается самым распространенным в совершении квартирных краж. Поэтому полиция рекомендует уделить особое внимание надежности замков и дверей.
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