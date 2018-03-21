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07:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Совершившего серию квартирных краж сибиряка задержали полицейские

Часть украденного изъято, устанавливаются личности скупщиков.

Серию квартирных краж на левобережье Новосибирска расследуют полицейские. Уже задержан подозреваемый. Это 35-летний местный житель.

— Установлено, что 3 февраля он проник в квартиру одного из домов по улице Планировочной и похитил норковую шубу и золотые украшения хозяйки. В середине февраля он проник в квартиру многоэтажного дома на улице Оловозаводской и похитил изделия из драгоценных металлов, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Общая сумма ущерба по двум этим эпизодам оценивается в 122 тысячи рублей, но правоохранители подозревают мужчину в причастности и к другим кражам. Всего собраны доказательства по десяти эпизодам. Часть украденных драгоценностей полицейские изъяли. Устанавливаются личности скупщиков ворованных вещей.

В ведомстве отмечают, что в квартиры вор проникал, подбирая ключи к замкам входных дверей. Этот способ остается самым распространенным в совершении квартирных краж. Поэтому полиция рекомендует уделить особое внимание надежности замков и дверей.

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