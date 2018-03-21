В Енисейском районе водитель грузовика погиб при погрузке леса

В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели рабочего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Вечером 16 февраля, в ООО «ПромЛесоЭкспорт» в Енисейском районе, 39-летний водитель работал на погрузке леса в грузовой тягач. Одно из бревен упало и придавило человека. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.