В Енисейском районе водитель грузовика погиб при погрузке леса
Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.
Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.
В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели рабочего, сообщили в
Вечером 16 февраля, в ООО «ПромЛесоЭкспорт» в Енисейском районе, 39-летний водитель работал на погрузке леса в грузовой тягач. Одно из бревен упало и придавило человека. Мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека». Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
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