Здание торгового центра горело в Ангарске

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на очевидцев, изначально загорелось складское помещение, вплотную пристроенное к торговому центру, а, как сообщает портал «Живой Ангарск», на склад огонь перешёл от загоревшихся картонных коробок, сваленных у его стены. Персонал и посетители своевременно эвакуировались из здания ТЦ, люди в результате пожара не пострадали.

В пресс-службе МЧС региона уточнили, что о пожаре дежурные ведомства узнали из опубликованных в Интернете фотографий с места происшествия. По предварительной версии, причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем, дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают точную причину.

«Бывшее здание швейной фабрики, приспособленное под торговлю, представляет многоуровневую систему пристроев разной этажности, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов. — Быстрому распространению огня на большие площади способствовало захламление прилегающей территории мусором, что является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности, и порывистый ветер скоростью до 15 м/с».

На момент прибытия к горевшему ТЦ пожарных огонь охватил кровлю на площади 60 кв.м. В ликвидации пожара были задействованы силы Ангарского пожарно-спасательного гарнизона — 16 единиц техники, 57 человек личного состава, работали 6 звеньев газодымозащитной службы. На ликвидацию открытого горения потребовалось более 6 часов. К 11.00 21 марта в здании нет открытого огня, происходит его проливка, разбор повреждённых конструкций. Ликвидировать последствия пожара рассчитывают к 12.00.

При тушении пожара в системе противопожарного водоснабжения не было соответствующего давления для бесперебойной подачи воды, что также осложняло ситуацию. В отношении должностных лиц водоканала надзорными органами будет проведена проверка по данному факту.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на месте пожара с вечера 20 марта и в ночь на 21 марта дежурили экипажи полиции — 20 сотрудников ОВД обеспечивали правопорядок и безопасность на территории торгового центра.