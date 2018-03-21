Здание торгового центра горело в Ангарске
Здание бывшей швейной фабрики, в котором располагается торговый центр «Центр», загорелось около 19.00 20 марта 2018 года в 81 квартале Ангарска.
Здание бывшей швейной фабрики, в котором располагается торговый центр «Центр», загорелось около 19.00 20 марта 2018 года в 81 квартале Ангарска.
Как сообщает
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«Бывшее здание швейной фабрики, приспособленное под торговлю, представляет многоуровневую систему пристроев разной этажности, — рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов. — Быстрому распространению огня на большие площади способствовало захламление прилегающей территории мусором, что является грубейшим нарушением требований пожарной безопасности, и порывистый ветер скоростью до 15 м/с».
При тушении пожара в системе противопожарного водоснабжения не было соответствующего давления для бесперебойной подачи воды, что также осложняло ситуацию. В отношении должностных лиц водоканала надзорными органами будет проведена проверка по данному факту.
Как сообщила
В результате пожара повреждены кровля торгового центра и одного из пристроев, а также помещения на верхнем этаже здания. Общая площадь пожара составила более 700 кв.м. От огня сильно пострадал четвёртый этаж, частично — третий, который был залит водой при тушении. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории устанавливают точную причину пожара. В
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