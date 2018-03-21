В Курагинском районе края в реку сбрасывали мышьяк

У владельцев золотодобывающего предприятия не было никаких разрешающих документов на работу. Предприниматели вели свою деятельность незаконно, а их производство наносило серьезный ущерб экологии района.

В минприроды отметили, что эта организация уже не в первый раз получает от надзорных органов предупреждения. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности.



19 марта Центральный районный суд Красноярска вынес решение приостановить деятельность предприятия до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства.