В Курагинском районе края в реку сбрасывали мышьяк
Работу загрязняющего водоем предприятия приостановили.
Работу загрязняющего водоем предприятия приостановили.
В Курагинском районе Красноярского края предприятие, добывающее рассыпное золото, нанесло серьезный ущерб экологии. Специалисты регионального минприроды взяли пробы воды в реке Чибижек. Анализ показал, что река загрязнена кремнием, мышьяком и фенолами.
У владельцев золотодобывающего предприятия не было никаких разрешающих документов на работу. Предприниматели вели свою деятельность незаконно, а их производство наносило серьезный ущерб экологии района.
В минприроды отметили, что эта организация уже не в первый раз получает от надзорных органов предупреждения. Ее неоднократно привлекали к административной ответственности.
19 марта Центральный районный суд Красноярска вынес решение приостановить деятельность предприятия до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.