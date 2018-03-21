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08:34 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура проверит омский батутный парк, где девочка сломала ключицу во время игры в бассейне с поролоном

Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку соблюдения требований безопасности пребывания несовершеннолетних в батутном парке «Облака», где 7-летняя девочка получила перелом ключицы.

Об инциденте мама девочки рассказала в соцсетях. По ее словам, ребенок получил травму во время игры в бассейне с поролоновыми шариками, когда на нее упал взрослый мужчина, которого также пустили в этот бассейн.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации аттракциона», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

При необходимости по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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