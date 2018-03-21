Прокуратура проверит омский батутный парк, где девочка сломала ключицу во время игры в бассейне с поролоном
Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку соблюдения требований безопасности пребывания несовершеннолетних в батутном парке «Облака», где 7-летняя девочка получила перелом ключицы.
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