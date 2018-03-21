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08:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге под суд пойдет угонщик, похитивший 13 иномарок

Большую часть машин на момент задержания злоумышленник успел продать.

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении челябинца, угонявшего машины в Свердловской области. За год своей «работы», с августа 2016 по август 2017 года, мужчина украл 13 автомобилей на территории Екатеринбурга, Арамили, Сысерти и Верхней Пышмы.

— Открыв машину и попав внутрь, он разбирал приборную панель и отключал сигнализацию. Далее, используя систему автозапуска, похититель заводил мотор и уезжал. Его криминальную деятельность облегчало наличие технического образования. Кроме того, помимо своей криминальной «профессии» мужчина занимался перепродажей автомобилей, что давало ему возможность сравнительно легко сбывать похищенные машины, — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Обвиняемый действовал осторожно, совершая угоны лишь в ночное время. Однако ночью 31 августа 2017 года при попытке хищения «Тойоты Rav 4» на улице 8 Марта злоумышленник был замечен случайным свидетелем, который вызвал полицию. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали обвиняемого с поличным.

Большинство из которых на момент задержания он успел сбыть. Владельцу был возвращен автомобиль, на котором был задержан похититель.

Общий ущерб, причиненный гражданам, составил более десяти миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу.

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