Двенадцать человек спасли от пожара в Новосибирске

Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Мира поступило в 5 часов утра. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что из окон квартиры, расположенной на втором этаже, идет черный густой дым. Было установлено, что в трехкомнатной квартире горят домашние вещи и мебель.

Спасатели эвакуировали из квартиры двух женщин, мужчину и маленького ребенка, после чего приступили к тушению. Спустя семь минут горение было ликвидировано. Сильное задымление в подъезде заставило пожарных провести эвакуацию жильцов. Из других квартир были выведены на улицу еще восемь человек, в том числе двое детей.

«Ребенок, эвакуированный из горящей квартиры, был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и госпитализирован в больницу с подозрением на отравление угарным газом легкой степени», — уточнили в МЧС.

Несмотря на то, что пожар был быстро потушен и обошлось без жертв, спасатели отметили, что на этом ЧП они в очередной раз столкнулись с проблемой засыпанных снегом пожарных гидрантов. Для того, чтобы добраться до водоисточника, пришлось откапывать пожарную колонку.