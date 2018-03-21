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08:36 (мск), источник: VN.ru

Двенадцать человек спасли от пожара в Новосибирске

Массовую эвакуацию людей, в том числе трех детей, провели пожарные ночью 21 марта в Кировском районе Новосибирска. Одного ребенка госпитализировали с отравлением угарным газом, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме на улице Мира поступило в 5 часов утра. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что из окон квартиры, расположенной на втором этаже, идет черный густой дым. Было установлено, что в трехкомнатной квартире горят домашние вещи и мебель.

Спасатели эвакуировали из квартиры двух женщин, мужчину и маленького ребенка, после чего приступили к тушению. Спустя семь минут горение было ликвидировано. Сильное задымление в подъезде заставило пожарных провести эвакуацию жильцов. Из других квартир были выведены на улицу еще восемь человек, в том числе двое детей.
«Ребенок, эвакуированный из горящей квартиры, был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и госпитализирован в больницу с подозрением на отравление угарным газом легкой степени», — уточнили в МЧС.

Несмотря на то, что пожар был быстро потушен и обошлось без жертв, спасатели отметили, что на этом ЧП они в очередной раз столкнулись с проблемой засыпанных снегом пожарных гидрантов. Для того, чтобы добраться до водоисточника, пришлось откапывать пожарную колонку.

В марте со значительными трудностями столкнулись новосибирские пожарные при тушении другого возгорания на улице Петухова. Спасателям удалось справиться с ситуацией, хотя их работу значительно осложнила стихийная автомобильная парковка, устроенная местными жителями во дворе.

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