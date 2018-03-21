В Омске легковушка протаранила снегоуборочный трактор — ФОТО
Авария с участием дорожной техники случилась вчера вечером в Нефтяниках, на перекрестке улиц Заводская и 6-я Заводская.
Авария с участием дорожной техники случилась вчера вечером в Нефтяниках, на перекрестке улиц Заводская и 6-я Заводская.
Снегоуборочный трактор мирно чистил снег на улице Заводской, когда в него с задней стороны влетела иномарка, сообщил в соцсетях очевидец.
«Уборка снега временно приостановлена», — пояснил автор поста и фотографии.
Неизвестно, насколько пострадал трактор, однако иномарка получила немалые повреждения: передняя часть разбита.
Обстоятельства аварии остались загадкой; судя по всему, участиники столкновения не обращались в Госавтоинспекцию. В ведомстве сообщили, что им не поступало сообщение о данном ДТП.
Отметим, в комментариях омичи остались недовольны водителем. Особенно горожан волнует, что трактор на
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