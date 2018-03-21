В Омске легковушка протаранила снегоуборочный трактор — ФОТО

Снегоуборочный трактор мирно чистил снег на улице Заводской, когда в него с задней стороны влетела иномарка, сообщил в соцсетях очевидец.

«Уборка снега временно приостановлена», — пояснил автор поста и фотографии.

Неизвестно, насколько пострадал трактор, однако иномарка получила немалые повреждения: передняя часть разбита.

Обстоятельства аварии остались загадкой; судя по всему, участиники столкновения не обращались в Госавтоинспекцию. В ведомстве сообщили, что им не поступало сообщение о данном ДТП.