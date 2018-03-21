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08:39 (мск), источник: СуперОмск

В Омске легковушка протаранила снегоуборочный трактор — ФОТО

Авария с участием дорожной техники случилась вчера вечером в Нефтяниках, на перекрестке улиц Заводская и 6-я Заводская.

Снегоуборочный трактор мирно чистил снег на улице Заводской, когда в него с задней стороны влетела иномарка, сообщил в соцсетях очевидец.

«Уборка снега временно приостановлена», — пояснил автор поста и фотографии.

Неизвестно, насколько пострадал трактор, однако иномарка получила немалые повреждения: передняя часть разбита.

Обстоятельства аварии остались загадкой; судя по всему, участиники столкновения не обращались в Госавтоинспекцию. В ведомстве сообщили, что им не поступало сообщение о данном ДТП.

Отметим, в комментариях омичи остались недовольны водителем. Особенно горожан волнует, что трактор на какое-то время выйдет из строя для ремонта, тогда как в Омске и так наблюдается нехватка снегоуборочной техники.

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