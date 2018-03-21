В Башкирии столкнулись две иномарки, есть пострадавший
В Абзелиловском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в аварии пострадала пассажирка.
В Абзелиловском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в аварии пострадала пассажирка.
ДТП произошло на 271 км автодороги
— Столкнулись «Киа Рио» под управлением 33-летней жительницы Магнитогорска и «Ниссан Икс-Трэйл», за рулем которого находился 35-летний житель Белорецкого района, — сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Госпитализация понадобилась пассажирке «Киа».
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