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08:40 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии столкнулись две иномарки, есть пострадавший

В Абзелиловском районе столкнулись две легковушки. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в аварии пострадала пассажирка.

ДТП произошло на 271 км автодороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск.

— Столкнулись «Киа Рио» под управлением 33-летней жительницы Магнитогорска и «Ниссан Икс-Трэйл», за рулем которого находился 35-летний житель Белорецкого района, — сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Госпитализация понадобилась пассажирке «Киа».

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