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08:43 (мск), источник: Apiural.ru

В Реже полицейские раскрыли убийство местного жителя

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудники полиции ОВД Режа совместно с коллегами из регионального Следственного комитета по горячим следам раскрыли убийство 51-летнего местного жителя, работавшего сторожем в магазине. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, 16 марта 2018 года в 21.30 в дежурную часть райотдела поступило сообщение от жителя села Клевакинское о безвестном исчезновении его отца. Сразу же началась проверка. В ходе проведения розыскных мероприятий сыщики получили оперативную информацию об обнаружении неподалеку костровища с останками костей, по внешним признакам похожих на человеческие.

На предполагаемое место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа под руководством начальника ОВД Режа Алексея Корелина. Специалисты, осмотрев пепелище, пришли к мнению, что речь идет о совершенном тяжком преступлении и предположили, что погибшим может быть без вести пропавший накануне гражданин.

Оперуполномоченные установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за хранение и употребление наркотиков 31-летний житель Екатеринбурга. Он не стал и дал признательные показания, что расправился с товарищем на почве личных неприязненных отношений.

«Преступление было совершенно после совместного “фуршета” на глазах еще у одного местного жителя, который не предпринял мер, чтобы спасти жизнь своему приятелю», — отметил полковник Горелых.

В настоящий момент задержанный заключен под стражу. Расследование продолжается.

© Служба новостей «АПИ».

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